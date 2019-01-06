06 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana'da kendisinden boşanmak isteyen eşini öldürdüğü için tutuklanan kocanın eşini uyurken, 6 yaşındaki çocuğunun yanında kafasına çekiçle vurup boğazına bıçak sokarak öldürdüğü ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, Yüreğir ilçesindeki evde 26 Aralık günü sabah meydana gelen olayda, iddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45),sabah saat 08.30'da 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi (38) kendisinden boşanmak istediği için çekiç ve bıçakla öldürmüştü. İHA'nın haberine göre, polis tarafından gözaltına alınan ve "kasten öldürmek" suçundan tutuklanan zanlının savcılıktaki verdiği ifadede eşini nasıl öldürdüğü ortaya çıktı.
Zanlının 20 yıldır evli olan eşinin kendisinden boşanmak istediğini 25 Aralık akşam İstanbul'da yatılı okuyan büyük oğlunu arayarak ona da kendisinden boşanmak istediğini söylediğini belirterek, "Ben eşimi ikna etmek için ona yalvardım. Ancak o bir türlü ikna olmadı. Eşimi ikna edemediğim için bu olayı kafama taktım. Eşim ne olursa olsun boşanacağını söyledi. Gece eşim 6 yaşındaki oğlum Hamza ile birlikte bir çekyatta ben de aynı odada karşı çekyatta yattım. Boşanma konusunu kafama taktığım için sabah erkenden kalkıp çok sayıda sigara içtim. Sonra da dışarı çıkıp çekici alıp odaya geldim. Oğlumla birlikte yan yana yatan eşimin kafasına bir kez vurdum. Eşim hiç uyanmadı bana tepki vermedi. Ancak oğlum sese uyandı. Oğluma 'sus yorganı kafana çek uyu' dedim. Sonra da eşimin kafasına çekiçle 3 kez daha vurdum. Eşim hareketsiz kaldı. Sonra da cebimden çıkardığım bıçağı eşimin boğazının iki tarafına 3 kez sokup çıkardım. Bu hareketten sonra oğlumu alıp evimizin yakınındaki ablama gittim. Oradan akrabam olan mahalle muhtarını arayıp 'eşimi öldürdüm gel beni polise teslim et' dedim. O da bir süre sonra eve gelip polisi aradı. Polisler gelip beni aldı" dediği öğrenildi.
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