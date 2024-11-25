Adana'da taciz cinayeti: İmam bıçaklanarak öldürüldü

Adana'nı Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde dün Fetahmet Gülşen Camisi'nin imamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaştığı M.A. arasında tartışma çıktı.

Çıkan arbedede M.A, cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karadağ, hayatını kaybetti.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A'yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tarık Karadağ’ın cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alınıp, Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındıktan sonra Karadağ toprağa verildi. Karadağ’ın güçlükle ayakta durduğu görülen babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Tarık Karadağ’ın, 18 yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği bildirildi.