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        Haberler Gündem Güncel Adana'da taciz cinayeti: İmam bıçaklanarak öldürüldü | Son dakika haberleri

        Adana'da taciz cinayeti: İmam bıçaklanarak öldürüldü

        Adana'da tartıştığı 16 yaşındaki M.A. tarafından bıçaklanarak öldürülen 46 yaşındaki imam Tarık Karadağ toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen M.A, imamı, 14 yaşındaki kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla bıçakladığını öne sürdü. Ailenin de daha önce şikayetiyle soruşturma başlatıldığı ancak olayla ilgili takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:02 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:49
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        Taciz cinayeti: İmam bıçaklanarak öldürüldü
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        Adana'nı Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde dün Fetahmet Gülşen Camisi'nin imamı Tarık Karadağ ile sokakta karşılaştığı M.A. arasında tartışma çıktı.

        Çıkan arbedede M.A, cebinden çıkardığı bıçakla Karadağ’ı karnından ve sırtından yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karadağ, hayatını kaybetti.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A'yı olay yerine yakın bir sokakta yakaladı.

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        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Tarık Karadağ’ın cenazesi, yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morgundan alınıp, Buruk Mezarlığı’na götürüldü. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındıktan sonra Karadağ toprağa verildi. Karadağ’ın güçlükle ayakta durduğu görülen babası, oğlunun cenazesini öperek uğurladı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Tarık Karadağ’ın, 18 yaşındaki kızını ise önceki yıl kanser nedeniyle kaybettiği bildirildi.

        TACİZ SORUŞTURMASINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞ

        Cinayet Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli M.A., 14 yaşındaki kız kardeşi F.A.’nın Karadağ’ın tacizine uğradığını öne sürdü. Ailenin şikayetiyle başlatılan soruşturmanın ardından olayla ilgili takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #taciz
        #imam cinayeti
        #Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi
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