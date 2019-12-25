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Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışlar Adana'da adeta felakete neden oldu. Kentte son 3 günden bu yana aralıksız yağan kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda aracın sular içerisinde kaldığı kentte ayrıca bazı ev, iş yerleri ve kamu binalarının bodrum katlarını da su bastı. Şehrin 4 ilçesinde ise eğitim ve öğretime bugün de ara verildi.
SADECE BİR MAHALLEDE 75 KİŞİ KURTARILDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise kentte metrekareye 182 kilogram yağış düştüğünü açıkladı. Hâlâ etkisi devam eden yağışlar nedeniyle dün birçok bölgede facianın kıyısından döndüldü. Gece boyunca süren yağışlardan sonra, göle dönen Kozan Caddesi'nde evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Sadece PTT Evleri Mahallesi’nde ise evlerinde mahsur kalan 75 vatandaşın kurtarıldığı açıklandı.
Taşkın suları nedeniyle de bir köprünün asfaltında çökme meydana geldi ve kavşak trafiğe kapatıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleri de, hem mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına hem de sel sularını tahliye etmeye devam ediyor.
'BÜYÜK BİR DOĞAL AFETLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, 3 gündür 4 merkez ilçede metrekareye 250 kilogram civarında yağmur düştüğünü belirterek, "Son yılların en büyük doğal afetiyle karşı karşıya kaldık” dedi.
AA'nın haberine göre, Vali Demirtaş, kuvvetli sağanak nedeniyle dün ve bugün okulların tatil edildiği Adana’nın son yıllarda en büyük doğal afetle karşı karşıya olduğunu söyledi. Vali Demirtaş, “Ama çok şükür en büyük moral kaynağımız vatandaşlarımızın can güvenliğiydi. Vatandaşlarımızın can güvenliğinde herhangi bir problem yok. Meteorolojiden aldığımız bilgiler ışığında son yıllarda yağan en yüksek yağış miktarını aldık. 4 merkez ilçede metrekareye 250 kilogram civarında yağmur düştü” diye konuştu.
Kriz merkezlerinin kurulduğunu ve bu merkezlerin çalışmalarına süratle devam ettiğini söyleyen Vali Demirtaş, hasar tespit çalışmalarının da başladığını kaydetti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Can kaybımız yok. Müthiş bir su geldiği için kanallar taştı ve şehre su gitti. Yüreğir'de su basmayan ev kalmadı. Etkilenmeyen yer yok. Mahsur kalanların tamamını kurtardık" dedi.
'ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDILAR'
Öte yandan kentte yoğun sağanak nedeniyle araçta mahsur kalan 4 kişi de, askeri helikopterle kurtarıldı. Merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde su baskınları nedeniyle araçta mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekibi sevk edildi.
Araçta mahsur akalan 4 kişi, AFAD ekiplerinin çalışması ve olay yerine çağrılan askeri kurtarma helikopteriyle kurtarıldı.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI HAKİM
Kentin yüksek kesimlerinde ise yağışların kar yağışı şeklinde düştüğü ve çok sayıda köy yolunun da kısa süre kapandığı öğrenildi.
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