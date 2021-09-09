Kız meselesi dehşetle bitti! Ölü ve yaralılar var!

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, 3 Eylül Cuma günü saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B. (24), kardeşi Y.B. (17) ile akrabaları Ö.A. (17) ve M.Ç. (17), yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Can D. (24) ile ağabeyleri İsmail D. (36) ve İbrahim D.’nin (40) evini bastı.
YAYLIM ATEŞİNE TUTTULAR
İHA'da yer alan habere göre Y.B. yanında getirdiği otomatik tabancayla, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlarla İsmail D., Hüseyin D., İbrahim Can D. ile o sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. (51) yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açarak bölgeye geldikleri motosikletlerle kaçtı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, DİĞERLERİNİN DURUMU AĞIR
Bu anlar bir iş yerinin güvenlik ve bir vatandaşın da cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail D., hayatını kaybetti. Diğer yaralılarının ise tedavisinin sürdüğü durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
KIZ MESELESİ VE DEDİKODU
Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin D.’nin, saldırganlardan Ali B. ile Y.B.’nin ağabeyi Ahmet B.’nin (26) dini nikahlı eşi Nazlı A. ile daha önceden sevgili olması ve bu konuda mahallede dedikodu çıkarması nedeniyle başladığı öne sürüldü.
HUSUMET GEÇMİŞE DAYANIYOR
Bu nedenle Hüseyin D. ile Ahmet B.’nin kavga ettiği, aile büyüklerinin araya girmesiyle barış sağlandığı öğrenildi. Ancak Hüseyin D.’nin ağabeyi İsmail D.’nin iki yıl önce Ali ile ağabeyi Ahmet B.’yi tabancayla yaraladığı, gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi. İki aile arasında yeniden husumetin başladığı, Ahmet B.’nin kardeşlerinin de geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığını öğrendikleri İsmail D.’nin evine gittikleri belirtildi.
"ELİNİ BELİNE GÖTÜRDÜ ATEŞ AÇTIK"
Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, yapılan baskında Y.B.’yi yakaladı. Emniyete götürülen Y.B.’nin, ifadesinde, “Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail D. bize ‘Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan’ diye bağırıp, küfretti. Sonra İsmail D., elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık” dediği öğrenildi.
DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adreslerinde bulunmayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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