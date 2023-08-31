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        Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA KORKUNÇ OLAY | Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu! - Son dakika Adana haberleri

        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!

        Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen 29 yaşındaki Burak Yalçınkaya, aile fertleriyle mangal yaktıkları sırada çıkan tartışmada ağabeyini, annesini, yengesini ve 2 yeğenini tabancayla vurup, aynı silahı başına dayayıp ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Olayda, şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, 6 yaşındaki yeğeni Yağmur ve tetiği çeken Burak Yalçınkaya hayatını kaybederken, ağır yaralı 3 kişinin tedavisi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 07:54 Güncelleme: 31.08.2023 - 07:58
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        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
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        Adana'da olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi´nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Yalçınkaya (29), ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya, yengesi Esra Yalçınkaya, yeğenleri E (9). ve Yağmur (6) ile ailece yemek yemek için mangal yaktı.

        TÜM AİLE FERTLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Hüseyin Yalçınkaya ve 6 yaşındaki kızı Yağmur (sağda) hayatlarını kaybetti.
        Hüseyin Yalçınkaya ve 6 yaşındaki kızı Yağmur (sağda) hayatlarını kaybetti.

        DHA'da yer alan habere göre bu sırada aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belinden tabancasını çıkaran Burak Yalçınkaya, tüm aile fertlerine tabancayla ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

        AİLE FERTLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı aile fertleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        AĞABEYİ VE YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

        Şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 6 yaşındaki yeğeni Yağmur da, hastanede yoğun bakıma alınmasına ve doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI DA ÖLDÜ

        Ailesini kurşun yağmuruna tutan sonrasında ise başına dayadığı tabancayı ateşleyen Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burak Yalçınkaya'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        3 KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Öte yandan hastanede tedavileri devam eden anne Hacer, yenge Esra ve yeğen E.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı!
        Aile faciası: 1 ölü, 5 yaralı! Mangala çağırıp tetiğe bastı! Haberi Görüntüle
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