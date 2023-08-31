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Adana'da olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi´nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Burak Yalçınkaya (29), ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, annesi Hacer Yalçınkaya, yengesi Esra Yalçınkaya, yeğenleri E (9). ve Yağmur (6) ile ailece yemek yemek için mangal yaktı.

TÜM AİLE FERTLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Hüseyin Yalçınkaya ve 6 yaşındaki kızı Yağmur (sağda) hayatlarını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre bu sırada aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belinden tabancasını çıkaran Burak Yalçınkaya, tüm aile fertlerine tabancayla ateş açıp yaraladıktan sonra aynı silahı başına dayayıp ateşledi.

AİLE FERTLERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı aile fertleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AĞABEYİ VE YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Şüphelinin ağabeyi Hüseyin Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 6 yaşındaki yeğeni Yağmur da, hastanede yoğun bakıma alınmasına ve doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI DA ÖLDÜ

Ailesini kurşun yağmuruna tutan sonrasında ise başına dayadığı tabancayı ateşleyen Burak Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Burak Yalçınkaya'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

3 KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Öte yandan hastanede tedavileri devam eden anne Hacer, yenge Esra ve yeğen E.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

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