Daha 15'inde! 13'ünde evli, 14'ünde anne!

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Adana’da kaybolan 15 yaşındaki Ümmügülsüm E. bulundu. 13 yaşında cinsel saldırıya uğrayan ve 14 yaşında anne olan Ümmügülsüm’ün annesi Songül Kötü, Show TV’de Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katılmıştı.

Adana’da kaybolduktan bir hafta sonra cinayet dedektifleri tarafından bulunan 15 yaşındaki kız çocuğunun 13 yaşında evlendiği, 14 yaşında anne olduğu ve evden 14 kez kaçtığı ortaya çıktı.

Anne Songül Kötü 15 yaşındaki kızı Ümmügülsüm E.’nin Tamercan Yiğit tarafından 13 yaşında cinsel saldırıya uğradığını ve 14 yaşında anne olduğunu söylemişti. Anne Songül kızının 13 yaşından beri Tamercan Yiğit tarafından zorla tutulduğunu iddia etmişti. Kızı evden tam 14 kez kaçan Songül Kötü’nün feryatları yürekleri dağlamıştı.

Son olarak evden kaçan Ümmügülsüm E. 30 Kasım’da yeniden annesinin yanından süt almaya gidiyorum diye evden çıktı kayıplara karıştı. Bunun üzerine anne Songül Kötü, 7 Aralık’ta Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldı.

7 Aralık gecesi Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı cinayet büro amirliği dedektifleri, eski eşi Tamercan Yiğit’i gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Yiğit, eski eşi Ümmügülsüm E.’nin Kozan’da arkadaşının yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine belirtilen adrese baskın yapan polis, Hacı İsmail Karaca’yı (40) gözaltına aldı. Ümmügülsüm E. ise annesinin evine döndüğü sırada polis ekiplerince bulundu.

ANNESİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİ

Emniyete götürülen Ümmügülsüm E., ifadesinde, kendi isteğiyle evden ayrıldığını, kaçırılmadığını öne sürerek, annesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlenen Yiğit ise eski eşini kaçırmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hacı İsmail Karaca ile Tamercan Yiğit adliyeye sevk edilirken, annesinin kendisine şiddeti uyguladığını öne sürüp onunla birlikte yaşamak istemediğini söyleyen Ümmügülsüm E. ise sevgi evlerine yerleştirildi.