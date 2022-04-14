Adana'da muhtarı isyan ettiren hırsızlık!

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi Muhtarı Şükrü Dişkaya, geçen ay mahalleye enerji taşıyan bir yüksek gerilim hattı direğinin demirlerini çalan hırsızlara tepki gösterdiği videoyu sosyal medyada yayınladı.
Demir parçaları çalınan direk, daha sonra enerji dağıtım firması yetkilileri tarafından onarıldı. Polis, hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Önceki gece aynı bölgeye yakın başka bir elektrik hattı direğinin demirleri de kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Söz konusu direk, dün sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle devrildi. Tellerin kopunca bazı bölgeler elektriksiz kaldı.
'İNSANLIKTAN NASİPLERİNİ ALMAMIŞLAR'
Direğin devrildiği yere giden Şükrü Dişkaya, durumun bölgede yaşayan insanları mağdur ettiğini söyledi. Bölgenin, enerji hatlarının geçiş bölgesi olduğunu söyleyen Dişkaya, "Önce mahalleye daha yakın bir direğin demirlerini çaldılar. Biz onu gördük, yetkililere bildirdik. Orada onarım çalışması yapıldı. Şimdi de bu direğin demirini çalmışlar ve devrilmesine neden oldular. Çalıp hurdacılara satıyorlar. İnsanlıktan nasiplerini almamışlar. Alsalardı, bu direğin kaç eve elektrik götürdüğünü düşünürlerdi" diye konuştu.
'HIRSIZ BİLE TELEFONUNU BU ELEKTRİKLE ŞARJ EDİYOR'
Hırsızlığın açıklanabilir tarafının olmadığını söyleyen Dişkaya, "Hırsız bile kendi telefonu bu elektrik sayesinde şarj ediyor. Hırsızlığın açıklanabilir bir tarafı yok. Sosyal medyada dile getirmiştim. Bana tepki gösterenler, 'şov yapıyorsun' diyenler oldu. Fakat sonuç ortada. Neyse ki yetkililer hemen müdahale etti. Onarım çalışmaları başladı. Bu bizim ortak kullandığımız bir şey. Bunlar çalınmaz, Allah'tan korkun" dedi.
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