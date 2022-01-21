Hırsızlık şüphelisi vatandaşlar tarafından yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde boş araziye bırakılmış dorseden hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilerin olduğunu gören vatandaşlar müdahale etti.

Vatandaşlar, 3 şüpheliden birini yakalayıp durumu polise bildirdi, diğerleri ise kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin dorsede bulunan demirleri çalmaya çalıştığını tespit etti.

AA'nın haberine göre; gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü. Polis, diğer 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.