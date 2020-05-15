Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde patlama sesi duyanlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisin yanı sıra özel harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrolde patlamanın kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Hasan Demir'in evinin bahçesine atılan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu meydana geldiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; patlamada evin bahçe duvarında küçük çaplı hasar oluştu.

Ekiplerin çalışması sırasında özel harekat polisleri sokak girişinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı