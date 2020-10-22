İHA

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, D.O (40),ismi öğrenilemeyen kocası tarafından evlerinin içerisinde darp edildi. İHA'nın haberine göre; yardım çığlıkları atan D.O’nun sesini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen D.O’yu eşinden kurtardı. İsmi öğrenilemeyen koca polis tarafından gözaltına alındı.

Darp edildiği için yaralanan D.O. ise sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.