Cinayette sır perdesi aralandı! Amcayı yeğeni öldürtmüş!

DHA

Adana'da olay, 14 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Şehitler Bulvarı´ndaki bir tekel bayisinde meydana geldi.

PEŞ PEŞE KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU Öldürülen Hamit Koç. DHA'da yer alan habere göre Hamit Koç (31), iş yerinde oturduğu sırada içeri giren bir kişi tabancayla peş peşe ateş açtı.

KATİL MOTOSİKLETE BİNİP KAÇTI Başından vurulan Koç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise caddede kendisini bekleyen kişinin motosikletine binip, kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koç´un hayatını kaybettiği belirlendi.

CİNAYETLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Polis ve savcının yaptığı çalışmanın ardından Koç´un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

ZANLILARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin İ.A., motosikleti kullananın ise Burhan Arslan (22) olduğunu tespit etti.

"AMCASINI ÖLDÜRMEMİ İSTEDİ" Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi´ndeki arkadaşlarının evinde saklandıkları belirlenen şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen İ.A., ifadesinde, "Yanında çalıştığım Ali Kasar, amcasıyla kavga ettiğini söyleyip, öldürmemi istedi. Sonra da tabancayı bana verdi. Ben de cinayeti işledim" dedi. Polis, Ali Kasar ile Koç´un kavga ettiği sırada olay yerinde bulunan Muhammet Koç´u da (31) gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ İNTİHAR ETTİ Harekete geçen ekipler, babası ve annesi boşandıktan sonra annesinin soyadını alan Ali Kasar´ın Sarıçam ilçesi Büyükçıldırım Mahallesi´ndeki evine gittiğini tespit etti. Polisin peşinde olduğunu öğrenen Ali Kasar, pompalı tüfekle başına ateş ederek intihar etti. İKİ KİŞİ TUTUKLANDI Jandarma ekipleriyle adrese giden polis, Kasar´ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Ali Kasar´ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A. ile Burhan Arslan tutuklanırken, Muhammet Koç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.