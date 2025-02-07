Adana'da çıkan yangın 2 evi küle çevirdi
Adana Ceyhan'da bir evde çıkan yangın, bitişiğindeki diğer eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınlarda her iki ev de kullanılamaz hale geldi
Yangın, dün akşam saatlerinde Kösreli Mahallesi'ndeki Ömer A'ya ait tek katlı evde çıktı. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
DHA'nın haberine göre; yangın, bitişikteki Ekrem A'ya ait tek katlı eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında her iki ev de kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.