Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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AOSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.
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Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ve arazözler de destek verdi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.