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        Haberler Gündem Güncel Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Adana'da ahşap panel fabrikasında yangın

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) bir ahşap panel üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:38
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          AOSB'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          Bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.

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          Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ve arazözler de destek verdi.

          Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

          Ekiplerin fabrikadaki söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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