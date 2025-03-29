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        Haberler Bilgi Gündem Adana bayram namazı saati 2025: Adana bayram namazı saat kaçta?

        Adana bayram namazı saati: Adana bayram namazı saat kaçta?

        Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, bayram namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde kılınan bayram namazı için camilere akın edecek olanlar, Adana bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Adana ilinde bayram namazının kılınacağı saat, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak?" İşte 30 Mart 2025 Pazar Adana bayram namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:07
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        • 1

          Bir Ramazan Bayramı için daha bekleyiş başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine girilirken, bayram namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Adana ilinde ikamet edenler bayram namazının saat kaçta eda edileceğini araştırmaya başladı. Peki, "Adana bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet ile Adana bayram namazı vakti...

        • 2

          ADANA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Adana'da bayram namazı saat 06:57'de kılınacak.

          ADANA BAYRAM NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

          Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

          Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

          Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

          Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

        • 4

          Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

          1. Rekat

          Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

          Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

          Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

          İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

        • 5

          2. Rekat

          İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

          Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

          Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

          Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

          Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

          Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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