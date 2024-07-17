Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisi onaylandı

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AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, stratejik konumuyla her daim önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adana'yı, dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı'nın tahsisinin onaylandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'ya dev bir eser daha kazandırma müjdesinin hayata geçtiğini belirten Çelik, Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi'nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e bağlanmasının yanı sıra, doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz'e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacağını aktardı.

ADANA (DOĞU AKDENİZ) ANA KONTEYNIR LİMAN PROJESİ #ADANA’MIZA HAYIRLI OLSUN…



Stratejik konumuyla her daim önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adana’mızı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteynır Limanı’nın tahsisi… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 17, 2024 Çelik, "Türkiye'nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteyner Limanı, Adana'mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak. Bu büyük projeyi Adana'mıza ve bölgemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı arz ediyoruz, ilgili bakanlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.