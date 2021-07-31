TDK sözlüğüne göre adamakıllı kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre adamakıllı yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE ADAMAKILLI NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "adamakıllı" birleşik yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "adam akıllı" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde zarf kategorisinde yer alan adamakıllı sözcüğünün anlamı ise şu:

zarf, mecaz, (ada'makıllı)

Gereğinden çok, iyice, bir güzel, bir temiz:

"Yazıları nihayet sökmeyi başardığında adamakıllı şaşırdı." - İhsan Oktay Anar