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Adalet Tanımı:

Adalet kelimesini anlamı; adil muameleyi desteklemek ve tazminat almak için yasa, namus veya standartlar tarafından verilen gücün kullanılmasıdır. Doğru olmanın kalitesi, doğruluk, tarafsızlık, adalet, hak edildiği şekilde ödül veya ceza, doğru, adil veya yasal olanı korumak için yetki ve gücün kullanılmasıdır.

Adalet Nedir TDK:

Yasaların herkes için eşit bir şekilde kullanılmasının sağlanması, doğruluk, hukuka uygunluk ve insanların hakkını gözetme olarak ifade edilir. Hukukun idaresi, hukuk mahkemesi usulü, barışın adaleti, uygun veya adil davranmak, haklının hakkını savunarak ses çıkarmak, gerçeklikten konuşarak savunarak adalet istemek ve adil biri olmak anlamlarına gelir.

Adalet Örnek Anlatımı:

Pek çok filozof, ilahiyatçı, sosyolog ve diğerleri adaleti insanların ve şeylerin doğru sıralaması olarak tanımlarlar. Bütün ırk ve dinler, yasa ve davranış kurallarında adalet tanımını içerir. Aslında adalet, toplumları bir arada tutan bir yapıştırıcıdır.

Adalet, polisin, hakimlerin ve mahkemenin çalışmalarında olduğu gibi yasanın korunması nosyonunu içerir. Adalet kavramının arkasında denge kavramı vardır, insanların doğru, adil ve uygun olanı almasıdır.

Bir adalet örneği, DNA kanıtlarından masum olduğu anlaşıldıktan sonra cezaevinden serbest bırakılan birisidir.

Adalet Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Mahkemenin vermiş olduğu kararı hiç adaletli bulmadım.

Adalet olmadan yaşayamayacağım için her zaman davasında haklı olanı koruyarak adaletin sağlanması için çalışacağım.

Bir ülkede güvenli ve rahat yaşamanın yolu adaletin doğru sağlanmasından geçer.