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        Haberler Gündem Adalet Bakanlığı’ndan karar çıktı! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı?

        Adalet Bakanlığı’ndan karar çıktı! Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı?

        İstanbul'da 14 yıl önce Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde ölen Cem Garipoğlu davası ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, katil Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruda red kararı çıktı. Detaylar Habertürk Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberinde...

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 12.08.2023 - 02:09
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        Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı?
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        İstanbul Bahçeşehir’de 14 yıl önce katledilen Münevver Karabulut’in katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın şikayetinde yeni gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut’un katil Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için son olarak Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu. Bakanlıktan mezarının açılmasına red kararı çıktı.

        NELER YAŞANDI?

        Münevver Karabulut, 2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüş cansız bedeni çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Cinayetten sonra 197 gün boyunca kaçan Garipoğlu, yakalanarak cezaevine gönderildi.

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        CEM GARİOĞLU, CEZAEVİNDE ÖLDÜ

        Cem Garipoğlu 2014 yılında cezaevinde intihar etti. İntihardan 8 yıl yıl sonra Garipoğlu ailesi Münevver Karabulut’un öldürüldüğü odada kan bulaştığı kanlı koltuk üzerinde poz verdi. Bu fotoğraf karesi Türkiye gündemine oturdu. Bunun Cem Garipoğlu’nun kaçtığına veya kaçırıldığına inanan baba Süreyya Karabulut, mezarının açılması için suç duyurusunda bulundu.

        BABA KARABULUT’TAN ‘MEZAR AÇILSIN’ TALEBİ

        Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini ve kaçtığını öne süren Münevver Karabulut'un babası, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile ilk suç duyurusunda bulundu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ kanaat getirilerek reddedilmişti.

        SAVCILIK, DNA YÜZDE 99,99 ‘UYUMLU’ DEDİ

        Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebi reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.

        TALEP İKİNCİ KEZ REDDEDİLDİ

        Kararın ardından Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir harekete geçerek ret kararına itiraz ederek şikayet dilekçesini verdi. Epözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz başvurusu sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.

        ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURDU

        İki mahkemeden de red kararı gelmesinin ardından baba Süreyya Karabulut, avukatı aracılığı ile şikayeti Adalet Bakanlığı’na taşıdı. Yapılan başvuruda iki mahkemenin red kararının verildiğini, bu karara itiraz ettiklerini belirterek Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebinde bulundu.

        RED KARARI ÇIKTI

        Aylardır merakla beklenen karar çıktı. Adalet Bakanlığı , baba Süreyya Karabulut’un şikayet dilekçesinde talep ettiği Cem Garipoğlu’nun mezarı açılsın isteği reddedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #Cem Garipoğlu
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