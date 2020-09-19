Adalet Bakanlığı icra müdürü alımı ne zaman? Soruları devlet memuru olmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazetede yayımladı. İşte, Adalet Bakanlığı icra müdürü alımı ve müdür yardımcısı alımı başvuru şartları ve sınav tarihi

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRÜ ALIMI NE ZAMAN?

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'daki sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınav 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

İCRA MÜDÜRÜ VE MÜDÜR YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuranların icra müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak.

Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.