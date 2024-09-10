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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ölü bulunan Narin Güran soruşturmasına yönelik olarak yaptığı yeni sosyal medya paylaşımında "Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:40
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        'Soruşturma titizlikle devam ediyor'
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        Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ölü bulunan Narin Güran soruşturmasına yönelik olarak sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadelere yer verdi:

        Hepimizin yüreğini derinden yakan Narin Güran evladımızın öldürülmesi ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri sürmektedir. Narin kızımızın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulgular, büyük bir dikkat ve hassasiyetle değerlendirilmekte ve incelenmektedir. Soruşturmanın selameti için CMK’nın 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır. Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK’nın 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın! Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Yılmaz Tunç
        #narin güran
        #haberler
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