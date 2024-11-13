Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Hukuk mesleklerine giriş sınavında tarih belli oldu
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihler belirlendi' açıklamasında bulundu. İşte belirlenen tarihler...
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı: bHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihler belirlendi.
Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez olmak üzere 27 Nisan 2025 28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.