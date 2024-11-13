Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı: bHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihler belirlendi.

Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez olmak üzere 27 Nisan 2025 28 Eylül 2025 tarihlerinde, İdari Yargı Ön Sınavı 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

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Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavlara hazırlanan tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı için tarihler belirlendi.



Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda 2 kez olmak üzere

✅ 27 Nisan 2025

✅ 28 Eylül 2025

tarihlerinde,



İdari Yargı Ön Sınavı

✅ 28 Eylül 2025

tarihinde yapılacak.



Hayallerindeki mesleğe… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 13, 2024 Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.