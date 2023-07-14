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        Adalet Bakanı Tunç'tan Covid-19 iznindeki hükümlülere yönelik düzenlemeye ilişkin paylaşım

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir." ifadesini kullandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 03:11
        Covid-19 izninde olan mahkumlar için kritik açıklama
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        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

        "TBMM Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir.

        Kabul edilen teklife göre; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

        Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak. Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek.

        Bu düzenleme, bir 'af' düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        #HABER
        #covid 19
        #Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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