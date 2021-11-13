Adalet Bakanı Gül'den acılı aileye ziyaret

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Türkiye günlerdir, yolda yürürken bir caninin samuray kılıcı ile katlettiği Başak Cengiz'e ağlıyor... İstanbul Ataşehir'de meydana gelen kan donduran olayda, Can Göktuğ Boz adlı cani, samuray kılıcı ile çıktığı caddede, kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'i katletmişti.

Kamuoyunda infial yaratan korkunç cinayetin ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Başak Cengiz'in acılı ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cengiz'in ailesi ile bir telefon görüşmesi yaparak taziyelerini iletti.