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        Haberler Gündem Adalar'a bayram öncesi araç takviyesi

        Adalar'a bayram öncesi araç takviyesi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu ve bayramlarda 60 binin üzerinde insanın geldiği Adalar'da güvenli ve konforlu toplu ulaşımın önem arz ettiğini, bu nedenle tescilli ve çevreci elektrikli araçların Kurban Bayramı öncesinde hizmete alındığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 01:20 Güncelleme: 16.06.2024 - 01:20
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        Adalar'a bayram takviyesi
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        İBB'den yapılan açıklamada, Adalar ilçesinde atlı faytonlarla yapılan taşımacılığın İBB Meclisi'nde 16 Ocak 2020'de iptal edildiği, faytonların yerine elektrikli araçlarla ulaşımın sağlanması kararının alındığı hatırlatıldı.

        Ada halkına toplu ulaşım hizmeti sağlanması için 6 Şubat 2020 tarihli UKOME kararına istinaden 40 adet 13 kişilik elektrikli, tescilsiz aracın ilçede faaliyete başladığı aktarılan açıklamada, uygulamanın 30 Nisan 2024'te sona erdiği kaydedildi.

        "ÇEVRECİ ARAÇLARDAN OLUŞMASI İÇİN BİR DİZİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ"

        Açıklamada, Adalar'daki toplu taşıma araçlarının, tescilli, yüzde yüz elektrikli, sessiz ve çevreci araçlardan oluşması için bir dizi çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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        Adalar'a özel yeni bir araç üretilmesi için ulusal ve uluslararası araç üreticilerine yönelik ihale açıldığı anlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Açtığımız ihalelere katılım olmamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında ASELSAN ile ortak çalışma gerçekleştirilmiştir. Adalar ilçemiz için sıfır emisyonlu, yüzde yüz elektrikli, engelli erişimine uygun, sessiz, tek şarjla 150 kilometre menzile sahip ve ilave şarja ihtiyaç duymadan Büyükada'da 21 tur hizmet verebilen, yeni nesil güvenli ulaşım sistemlerine sahip araçlar üretilmiş ve kurumumuza teslim edilmiştir."

        60 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİNİN GELMESİ BEKLENİYOR

        Açıklamada, yazın Adalar'ın nüfusunun arttığı vurgulanarak, "Özellikle hafta sonu ve bayramlarda 60 binin üzerinde insanın Adalar ilçesine gelmesi, güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmeti sürdürmenin önemini arttırmaktadır. Bu nedenle tescilli, çevreci ve yeni nesil güvenli ulaşım donanımlarıyla üretilmiş elektrikli araçlarımız, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 15 Haziran 2024'te hizmete alınmıştır. Toplu ulaşım hizmetinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması hususunda Adalar Kaymakamlığına da bilgi verilmiştir." denildi.

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