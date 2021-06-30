Ada Masalı dizisi yeni bölümleri ile Salı akşamları sevenlerinin karşısına çıkıyor. Son bölümde; Hakan’ın ne yapacağı kestirilemeyen tavırları Haziran’ı zor durumda bırakır. Bu sırada Eylül ve Adar’ın nişan partisi yaklaşmaktadır.

ADA MASALI 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ADA MASALI 3. SON BÖLÜM

Eylül, her yerin çiçeklerle donatılmasını ister. Haziran, Ada’nın tek çiçekçisine gittiğinde bütün çiçeklerin önceden alınmış olduğunu anlar. Çiçekler için İdil’le mücadele etmek zorunda kalan Haziran sonunda kendini Poyraz’la bir yolculukta bulur.

Parti için her şey hazırlandığında genç nişanlı çift büyük bir kavgaya tutuşur; Haziran kavgaya Poyraz’ın söylediği bir şeyin neden olduğunu öğrenir... Poyraz ise kendini son derece haklı görmektedir. İkili bu sorunu çözmeye çalışırken Haziran’ın sırrını bir kişi daha öğrenmek üzeredir.