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        Haberler Yaşam Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor

        Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor

        Tunceli'nin Pertek ilçesinde düzenlenen tekne turları sayesinde, Keban Baraj Gölü'nün ortasındaki tarihi Pertek Kalesi'ni daha çok turist ziyaret ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 09:50 Güncelleme: 17.09.2024 - 09:50
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        Keban Baraj Gölü'nün ortasında tarihi kale
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        Pertek, tarihi mekanları, kültürel alanları ve doğal güzellikleriyle turizme büyük katkı sağlıyor.

        İlçede en çok dikkati çeken yerlerin başında ise Keban Baraj Gölü'nün turkuaz renkli sularının ortasında bulunan ada görünümlü Pertek Kalesi geliyor.

        Birçok medeniyetten izler taşıyan kalede savunma amaçlı taş surlar, su ihtiyacının giderilmesi için sarnıçlar ve gözetleme kuleleri yer alıyor.

        Binlerce yıllık olduğu değerlendirilen kale, bu yaz başından itibaren düzenlenen tekne turları sayesinde de turistlerin uğrak yeri oldu.

        Haftanın belirli günlerinde ilçeye gelen ziyaretçiler, feribot iskelesinden tur teknesine binerek kaleye doğru yolculuk yapıyor.

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        Yaklaşık 5 kilometrelik rotada seyahat eden misafirler, bölgedeki kuş türlerini görme ve fotoğraflarını çekme imkanı buluyor.

        Baraj gölünde bir süre vakit geçiren ziyaretçiler, daha sonra rehber eşliğinde ayak bastıkları kalede gezinti yaparak tarihi hakkında bilgi alıyor.

        MÜZİK ETKİNLİĞİYLE EĞLENCELİ ANLAR YAŞIYORLAR

        Genellikle çevre illerden turlara katılan ziyaretçiler, teknede düzenlenen müzik etkinliğiyle de eğlenceli anlar yaşıyor.

        Teknenin sahibi ve kaptanı Kağan Tunç, yaptığı açıklamada, etrafı sularla çevrili Pertek Kalesi'ne ulaşımı daha da kolaylaştırmak için 50 kişilik tekneyi hizmete sunduklarını belirterek, "Pertek hem Elazığ hem de Tunceli kültürünü yansıttığı için teknemizde kürsübaşı programları da yapılıyor" dedi.

        Tunç, hizmete sundukları küçük bir tekneyle de vatandaşların kolayca kaleyi ziyaret edebildiğini anlattı.

        "TURİZM AÇISINDAN DAHA DA İLERİYE GİDECEĞİZ"

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        Kalenin eşsiz bir manzarasının olduğunu ifade eden Tunç, "Gelen müşteriler gayet memnun ve beklentimizin üzerinde bir talep aldık. İnşallah ilerleyen zamanlarda yatırımlarımız bu yönde devam edecek. Önümüzdeki yıl Pertek Kalesi'ndeki restoranımız da faaliyete girdikten sonra tekne sayımız artacak ve turizm açısından daha da ileriye gideceğiz" diye konuştu.

        Müzisyen Oğuz Buruç da tekne turlarına katılanları müzik etkinlikleriyle eğlendirdiklerini söyledi.

        Tunceli ve Elazığ yöresine ait türküleri seslendirdiklerini dile getiren Buruç, "Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Elazığ'dan turlara katılan misafirlerimiz oluyor. Seneye inşallah kaledeki bazı çalışmalar tamamlanacak ve misafirlerimiz daha güzel bir doğada eğlenecek" ifadelerini kullandı.

        Ziyaretçilerden Mehmet Zülfü Yolga ise Pertek'in önemli bir turizm merkezi olduğuna işaret ederek, "Pertek'in içme ve sıcak su olarak termal tesisleri var, ayrıca ilçemizde Singeç Çayı gibi gezilebilecek birçok vadi bulunuyor" diye konuştu.

        Elazığ'dan gelen Gökhan Galiç de tekne turuna katıldığını ve Pertek Kalesi ile çevresini keşfetme fırsatı bulduğunu anlattı.

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        #Pertek kalesi
        #Tunceli
        #haberler
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