TV8 Tek Yürek Kampanyası'nda kaç para toplandı?

TV8 Tek Yürek Kampanyası'nda Acun Ilıcalı kaç para topladı? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TV8'de Tek Yürek Elazığ depremi yardım kampanyası için Türkiye ve dünyanın birçok yerinden para yardımı yağdı. TV8'de Elazığ depremi yardım kampanyasında toplanan parayı programın sunucusu Acun Ilıcalı resmi Instagram hesabından açıkladı. İşte o rakam...

TV8'DE ACUN ILICALI KAÇ PARA TOPLADI?

TV8 Tek Yürek yardım kampanyasında Elazığ depremi için toplanan rakama dair Acun Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı açıklamada;

"Bu gurur milletimizin... Dün gece 51 milyon TL olarak bildirilen yardım tutarımız, tüm yapılan banka transferlerinin AFAD hesaplarına geçmesiyle birlikte 73 milyon TL’ye ulaştı. Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim.Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize."

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EN ÇOK BAĞIŞI YAPAN O İSİM...

TV8 Tek Yürek Kampanyası'nda Elazığ depremi için toplamda 51 Milyon lira gibi büyük bir yardım parası toplanırken gecede en çok bağışı yapan isim ise 2 Milyon lira ile Cemil Kazancı oldu.

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Cemil Kazancı 1961 doğumludur. 58 yaşındaki iş insanı Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile grup şirketlerinde başlamıştır. İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Cemil Kazancı, daha sonra Grup'un enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır.

Cemil Kazancı, Holding ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin yanı sıra, Kazancı Holding ve Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği de yapmaktadır.