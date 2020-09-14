Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi´nde bir süre önce arazi kiralayan Mustafa U., iddiaya göre bankadan da çiftlik kredisi çekmek için 100´e yakın kaz ve tavuk aldı. Arazide çiftlik kuran Mustafa U., krediyi çektikten bir süre sonra kümes içersindeki kaz ve tavukları kaderine terk etti. Aç ve susuz kalan 17 kaz ile 50´ye yakın tavuk sıcak havanın da etkisiyle açlık ve susuzluktan bir süre sonra öldü.
Ölü hayvanlar nedeniyle çevreye kötü koku yayınlınca bölgeye yakın noktada yaşayan Turan Akyazı, çiftliği kontrol etti. Çiftliğe gelen Akyazı, ölü kaz ve tavukları gördü. Cep telefonu ile ölü hayvanları görüntüleyen Akyazı´nın paylaşımı sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Bunun üzerine iddiaya göre çiftliğin sahibi gece saatlerinde çiftliğe gelerek ölü hayvanları çuvallara doldurarak, kümes içerisine kireç döktü. Ölü hayvanların olduğu çuvallar ise çiftliğin yakındaki ormanlık alanda bulundu.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Mustafa U.´ya ulaştı. İddiaya göre Mustafa U. jandarma ekiplerine şehir dışında olduğunu, pandemi nedeniyle gelemediğini ve hayvanlara bu nedenle bakamadığını söyledi. Jandarma ekipleri Mustafa U.´ya idari yaptırım uyguladı. Mustafa U. hakkında soruşturma başlatılırken, hayatta kalan tavuklara ise çevrede oturanlar tarafından yem ve su veriliyor. Antalya Candost Derneği yönetimi ve bölgede yaşayan kişiler, Mustafa U. hakkında şikayette bulundu.
KÜMESE KİREÇ DÖKÜLDÜ, ÖLEN HAYVANLAR ÇUVALLA ORMANA ATILDI
Gördüğü manzara karşısında şok yaşadığını anlatan Turan Akyazı, "Çevredeki komşularımız ve ben yayılan kötü kokudan çok rahatsız olduk. Kontrol için buraya geldiğimizde hayvanların ölü olduğunu gördük. Uzun zaman önce ölmüş gibi duruyorlardı ve ne su ne de yemleri vardı. Yaşayan hayvanlara hemen yem ve su verdik. 17 kaz ölüsü, 40´ın üzerinde de tavuk ölüsü vardı. Videolarını çektik ancak dün akşam da sessizce burayı temizlemişler. Ölen hayvanları da çuvala koyup ormana atmışlar" dedi.
'ÖLEN HAYVAN BAŞI PARA CEZASI'
Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Görüntüler dün derneğimize ihbar olarak geldi. Görüntülerde onlarca hayvanın öldüğünü gördük. Aldığımız bilgiye göre kredi çekebilmek için buranın oluşturulduğu ve kredi aldıktan sonra hayvanları kaderine terk ettiklerini öğrendik. Yetkili makamlara bir an önce başvurduk. Ekipler olay yerine gitmiş ancak şahıs kümesi temizlediği için bir şey görülememiş. Elimizdeki video kaydı bu olayın ispatıdır. Ölü hayvanların sayısı belirlenip, şahsa hayvan başına para cezası kesilecek" dedi.
'BU ÇİFTLİK NİYE DENETLENMEDİ?'
Çiftliğin yasal olarak mı kurulduğunu bilmediklerini söyleyen Yanık, "Bu şahsın burayı açması için hangi kurumun izin verdiği ve bu çiftliğin niye denetlenmediği konusuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı´na başvuracağız. Burası kaçak mı kuruldu yoksa ruhsatlı bir işletme mi henüz bilemiyoruz. Jandarma ekipleri bu şahsa ulaşmış ancak şehir dışına çıktığını, pandemi nedeniyle gelemediğini söylemiş. Kanunen kendiniz bir yere gidiyorsanız canlı hayvanlar için bir bakıcı bırakmalısınız" diye konuştu.
'BU ŞAHISLAR PARA CEZASI İLE KURTULUYOR'
Yaşayan hayvanların da oradan alınmasını istediklerini belirten Yanık, "Dernek olarak biz ve bölgedeki vatandaşlar şikayetçi oldu. Gerçekten çok acı bir manzara ile karşılaştık. Bizler artık hayvan haklarının Türk Ceza Kanunu´na alınmasını istiyoruz. Türkiye´de milyonlarca hayvanseveriz biz, ayrıca kamuoyunun vicdanı var. Hepimizin ruhsal sağlığı bozuluyor. Vicdanımız el vermiyor. Artık toplumu
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