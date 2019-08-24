24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Açlık Oyunları oyuncuları kimler? Açlık Oyunları filmi konusu nedir? soruları film hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen izleyiciler tarafından soruluyor. 78 milyon dolarlık bütçe ile çekilen Açlık Oyunları, 694 milyon 394 bin dolar hasılat elde etti. Filmin ardından Açlık Oyunları: Ateşi Yakalamak ve Açlık Oyunları: Alaycı Kuş olarak devam filmleri izleyici ile buluştu. Açlık Oyunları ile ilgili detaylar haberimizde.
AÇLIK OYUNLARI OYUNCULARI
Gary Ross'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Açlık Oyunları'nın oyuncu kadrosunda Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Lenny Kravitz ve Stanley Tucci yer alıyor.
AÇLIK OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU
Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka gözdağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Katniss'in 16 yaşındaki kız kardeşi Primrose, maden yataklarıyla ünlü eyaletin 'kadın yarışmacısı' olarak seçildiğinde Katniss onun yerini almak için gönüllü olur. Erkek katılımcı Peeta ile Katniss, kendilerinden yaş ve kuvvet açısından daha büyük, güçlü ve ömürleri boyunca bu an için eğitilmiş olan rakiplerine karşı ayakta durmaya çalışırlar.
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