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        Haberler Gündem Eğitim Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü İş İmkanları

        Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü iş imkanları

        Meslek seçimini sağlık alanında yağmak isteyen kişilerin internet üzerinden bilgi edinmeye çalıştığı bölümlerden biri de Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'dür. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü İş İmkanları hakkında merak ettiğiniz tüm detayları bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 00:16 Güncelleme: 06.09.2023 - 00:16
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        Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü iş imkanları
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        Sağlık alanı, çalışma şartları ve psikolojisi kapsamında kişileri en çok zorlayan bölümlerin başında gelir. Sağlık bölümünün farklı alt dalları bulunmaktadır. Bunlardan biri ise üniversitelerde okutulan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’dür. İşte, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü hakkında merak edilen her şey.

        Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Nedir?

        Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü sağlık alanının riskli ve hareketli bölümlerinden biridir. Doğal afetler, insana kaynaklı felaketler, kriz durumları ve acil durumlar gibi olaylara etkili ve doğru bir şekilde müdahale etmek, yönetmek ve bu tür durumların etkilerini en aza indirmek için kişileri yetiştiren ve uzmanlık eğitimi veren bir bölümdür. Acil yardım ve afet yönetimi bölümü kapsamında öğrencilere afet yönetimi, acil durum planlaması, kriz iletişimi, kurtarma operasyonları ve insan davranışı gibi konularda eğitimler verilir, yetkinlik ve beceri kazandırılması amaçlanır.

        Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü'nün eğitim süresi bu bölümün okunduğu ülke ve üniversitelere göre değişiklik gösterebilir. Genellikle lisans düzeyinde eğitim verilen bu bölümün süresi 4 yıldır.

        Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Mezunları Ne İş Yapar?

        Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Mezunları İş Olanakları hakkındaki bilgiler bu bölümü okumak isteyen kişilerin en sık sorduğu sorulardan biridir.

        Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü mezunu olanlar,yerel yönetimlerde acil durum yönetimi departmanlarında çalışarak yerel afetlere ve acil durumlara yönelik planlamaları yapabilirler.

        Farklı ülkelerde veya bölgelerde kurulan acil durum yönetim merkezlerinde çalışabilirler.

        Afet yardım ve insani yardım kuruluşlarında bu bölümün eğitimini tamamlayan kişiler afet müdahale ekiplerinde görev alabilirler.

        Şirketlerin iş güvenliği departmanlarında görev alabilirken bu şirketlerin afet durumları karşısında hazırlıklı olmaları için eğitimler de verebilirler.

        Afet yardımı ve insani yardımına özel organizasyonlarda ulusal ve uluslararası boyutta çalışabilirler.

        Farklı kurumlara eğitim vererek rehber görevinde bulunabilirler.

        Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora kapsamında üniversitelerde araştırma görevlisi olarak kariyerlerine devam edebilirler.

        Kamu hizmeti kapsamında güvenlik güçleriyle birlikte çalışabilir, eğitim verebilirler.

        Bu iş alanlarının her biri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunlarının sahip olduğu bilgi ve becerileri farklı şekillerde kullanma fırsatı sunar. Mezunlar, kriz yönetimi, acil durum planlaması, koordinasyon ve insan davranışı gibi alanlarda uzmanlaşarak toplumun güvenliğini ve refahını artırmaya yardımcı olabilirler.

        Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Mezunları Nerede Çalışır?

        Belediyeler ve Valilikler

        Acil Durum Yönetim Merkezleri

        Sivil Toplum Kuruluşları

        Özel Sektör

        Sağlık Sektörü

        Uluslararası Kuruluşlar

        Eğitim ve Danışmanlık

        Araştırma ve Geliştirme

        Medya ve İletişim

        Kamu Hizmetleri

        Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Dersleri

        Acil yardım ve afet yönetimi bölümü dersleri şu başlıklardan meydana gelir:

        Afet Yönetimi ve Planlaması

        Acil Durum Yönetimi

        Kurtarma Operasyonları

        İletişim ve Kriz İletişimi

        Acil Durum Planları

        İnsan Davranışı ve Psikolojisi

        Risk Analizi ve Önleme

        Uluslararası Afet Yönetimi

        Sağlık ve Güvenlik

        Saha Çalışmaları ve Simülasyonlar

        Ulusal ve Uluslararası Hukuk

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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