        AÖL sınav tarihi: AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL e-sınavları tarihleri ile AÖL sınav takvimi belli oldu!

        2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme süreci ve sınav takvimi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 1. dönem sınavlarının Aralık ayında yapılacağını duyurdu. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan öğrenciler şimdi, sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceğini merak ediyor. İşte AÖL kayıt yenileme süreci ve sınav tarihleriyle ilgili merak edilen detaylar...

        Giriş: 07.10.2025 - 22:36 Güncelleme: 08.10.2025 - 01:08
          Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) 2025-2026 dönemi hareketli başladı. Binlerce öğrenci, kayıt yenileme işlemlerinin sona erip ermediğini ve 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, AÖL 1. dönem sınavları Aralık ayında düzenlenecek. Peki, bu yılki sınavlar e-Sınav olarak mı yapılacak yoksa öğrenciler salonlarda mı ter dökecek? İşte AÖL sınav takvimi ve kayıt yenileme sürecine dair ayrıntılar...

          1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

          Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturumlarıyla ilgili şu bilgiler verildi: 1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da 2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, 3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacak.

          SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          e-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

          Adaylar, sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı) ile girecek.

