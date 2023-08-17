AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NAKİL VE GEÇİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

1. Nakil isteğinde bulunan öğrencilerin gittikleri il/ilçelerde alanı ile ilgili yüz yüze eğitim veren okul/kurumlara nakilleri yapılır.

2. Nakil oldukları Okul/Kurumlarda, alanında grubu bulunmayan öğrenciler, grup oluşuncaya kadar beklerler veya takip eden öğretim yılı başında farklı bir alan/dala geçiş yapabilirler.