Acı tablo! Hayatlarının baharında koronaya yenildiler

Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre, solunum cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 16 yaşındaki Aktaş’ın cenazesi, dün Nokta Camisi’nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

22 yaşındaki Keskin de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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