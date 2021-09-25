Vaka rekoru olan o kentte akılalmaz görüntü!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını gösteren güncel insidans haritasını paylaştı. Haritaya göre, nüfusa oranla en çok vaka görülen kent, 538.61 ile Trabzon oldu. Cadde ve sokaklardaki kalabalık dikkat çekerken, maske kuralına genellikle uyulmadığı görüldü.
"TRABZON'DA KİMSE MASKE TAKMIYOR"
DHA'da yer alan habere göre kentte yaşayan Süleyman Önal, "Trabzon´da kimse maske takmıyor. Ne tedbir var ne denetim. Aşı olmayan insanlara kontrol yok. Sokakta sanki korona yokmuş gibi insanlar dolaşıyor. Her yer kalabalık. Denetimin sıkı olması gerekiyor" diye konuştu.
"TURİSTLER KESİNLİKLE MASKE TAKMIYOR"
Şehrin kalabalık olduğuna ve turistlerin maske takmadığına dikkat çeken Oğuz Şişman, "Açık alanlarda toplum baskısı nedeni ile çoğu insan maske takıyor. Bazı kişiler ise takmıyorlar ama onlar azınlıkta olanlar.
Lokanta ve kafeteryalarda insanlar dip dibe oturuyor. Mesafe sıfır. Adam yemek yiyecek, diye zaten maske takamıyor. Kimsenin pandemi kurallarına uyduğu yok. Saldı herkes artık. Zaten turist mevsimi. Turistler kesinlikle maske takmıyorlar. Uyarıyoruz, aldırış etmiyorlar" dedi.
"BU GİDİŞLE İLK SIRADAN İNEMEYİZ"
Kemal Kalmuk ise "Kent genelinde kurallara uyulmuyor. İnsanlarımız bilinçsiz, sorumsuz. Paranoyak olanlarımız da var. Kurallara inanmayan da var. Maske kuralı artık hiçe sayılmaya başlandı. Maske sadece kendine değil, karşı tarafa da saygıyı gösterir. Trabzon bu gidişle ilk sıradan asla inemez. İnsanları duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!