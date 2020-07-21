Açelya Topaloğlu kimdir?

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Doğum Tarihi: 19.11.1986

Nereli: İzmir, Karşıyaka

Kaç Yaşında: 34

Boyu: 1.68 cm

Kilosu: 54 kg

Burcu: Akrep

Mesleği: Sinema, Tiyatro ve Dizi Oyuncusu

Açelya Topaloğlu Biyografisi

Aile Hayatı:

Açelya Topaloğlu’nun annesi Gülümser Topaloğlu, babası ise Ömer Topaloğlu'dur. İki kardeş olan Açelya Topaloğlu’nun bir abisi vardır. Abisi ise Aytuğ Topaloğlu’dur. Abisine “İlk aşkım, canım abim” diye hitap ediyor. Ailesi Açelya Topaloğlu için çok önemlidir. Anne ve babasını “Canlarım” diyerek çok sevdiğini gösterir. Abisi 2016 yılında evlenmiştir. Abisinin eşi için de “Hep bir kız kardeşim olmasını istemiştim ve oldu işte” diyerek sevgisini belirtmiştir. Akraba ve dost ilişkilerine önem verir.

Eğitimi:

Küçük yaşlarından itibaren annesi, Açelya Topaloğlu’nun eğitimi ve sanat ile ilgilenmesi için başarılı bir yol izlemesini sağladı. Annesi öncelikle okul yıllarındaki etkinliklere katılması için Açelya Topaloğlu’nu teşvik etmiştir. Bu faaliyetlerde başarısını gösterdiği için annesi dansa olan ilgisini fark etmiştir. Dans etmeyi çok sevdiği görülen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans Bölümünden dans eğitimi almıştır. Başarılı olduğu için kısa bir süre sonra Anadolu Ateşi Dans Grubu'na katılmıştır. Üniversite çağına yaklaştığında tiyatroya olan ilgisi arttı. Annesinin desteği ile 2008-2009 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Actor-Studıo Müzikal Bölümünde yedi ay eğitim aldı. Daha sonra 2009 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin Konservatuvar-Tiyatro Bölümünü kazanarak, 2013 yılında mezun oldu.

Özel Hayatı:

Açelya Topaloğlu’nun Beraber oynadıkları “Kaçak Gelinler” isimli dizideki rol arkadaşı Fırat Albayram ile adı aşk dedikodularına karıştı. Hayranları, çok sevilen ve yakıştırılan çiftin sevgili olmalarını istiyorlardı. Çok yakın arkadaşlık ilişkisi kurdular ama sevgili olduklarına dair bir açıklama olmadı.

Daha sonra “İnadına Aşk” dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile birlikte sevgili olan Açelya Topaloğlu’nun bu beraberliğinden çok mutlu olduğu açıklamalarından ve sosyal medyadaki paylaşımlarından belli oluyordu. Daha sonra ayrıldılar.

AçelyaTopaloğlu daha sonra Serhat Kılıç ile mutlu bir birliktelik yaşadı. Bu ilişkisi de ayrılık ile sonuçlandı.

Son olarak Ümit Kantarcılar ile beraber görüldükleri için aşk yaşadıkları iddia edildi. Açelya Topaloğlu bekardır, hiç evlenmedi ve çocuğu da yoktur.

Kariyeri:

Açelya Topaloğlu 2008 yılından itibaren aktif oyunculuk yapmıştır. Birçok popüler projede yer alma başarısını göstermiştir. Dizilerde, sinemalarda ve reklamlarda oynayan Açelya Topaloğlu bir tane de klipte rol almıştır. Başarılarıyla hayranları çoğaldı ve çocuklar tarafından da çok sevildi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına girdi.

Rol Aldığı Klip: Gökhan Türkmen – Sen İstanbul'sun (2014)

Oynadığı Reklamlar:

Ülker Teremyağ Gurme Kaymaklı

Garanti Bankası

Koroplast

Arçelik

Avea

Tiyatro Oyunları:

Neşeli Günler Müzikali (Çakabey'in Geleneksel Prep Show'u)

Yıl Başlık Rolü

Sersefil Müzikali (2014 yılında – Volkan Severcan Tiyatrosu)

Tiyatrosu) Kadınlar, Filler ve Saireler (2016)

Sinema Filmleri:

Beni Seviyorum

Arkadaşlar Arasında (2013)

Damat Takımı (2017)

Arapsaçı (2018)

TV Filmi: Gece Sularında İstanbul (2011)

Diziler:

Aşk Yakar (2008)

Arka Sokaklar (2010)

Eve Düşen Yıldırım (2012)

Kaçak Gelinler (2014)

İnadına Aşk (2015)

Görevimiz Komedi (2016)

Meryem (2017)

Ödül: İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri-En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (2016)