Açelya Topaloğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kilo, burcu ne, boyu kaç, Açelya Topaloğlu evli mi, bekar mı, sevgilisi var mı, Açelya Topaloğlu'nun biyografisi, Açelya Topaloğlu’nun ailesi kim, kardeşi var mı, çocuğu var mı, Açelya Topaloğlu’nun mesleği nedir, ne bölümü okudu, Açelya Topaloğlu hangi dizilerde oynadı, Rol aldığı filmleri var mı? AçelyaTopaloğlu’nun hakkında merak ettiklerinizi buradan öğrenebilirsiniz.
Doğum Tarihi: 19.11.1986
Nereli: İzmir, Karşıyaka
Kaç Yaşında: 34
Boyu: 1.68 cm
Kilosu: 54 kg
Burcu: Akrep
Mesleği: Sinema, Tiyatro ve Dizi Oyuncusu
Açelya Topaloğlu Biyografisi
Aile Hayatı:
Açelya Topaloğlu’nun annesi Gülümser Topaloğlu, babası ise Ömer Topaloğlu'dur. İki kardeş olan Açelya Topaloğlu’nun bir abisi vardır. Abisi ise Aytuğ Topaloğlu’dur. Abisine “İlk aşkım, canım abim” diye hitap ediyor. Ailesi Açelya Topaloğlu için çok önemlidir. Anne ve babasını “Canlarım” diyerek çok sevdiğini gösterir. Abisi 2016 yılında evlenmiştir. Abisinin eşi için de “Hep bir kız kardeşim olmasını istemiştim ve oldu işte” diyerek sevgisini belirtmiştir. Akraba ve dost ilişkilerine önem verir.
Eğitimi:
Küçük yaşlarından itibaren annesi, Açelya Topaloğlu’nun eğitimi ve sanat ile ilgilenmesi için başarılı bir yol izlemesini sağladı. Annesi öncelikle okul yıllarındaki etkinliklere katılması için Açelya Topaloğlu’nu teşvik etmiştir. Bu faaliyetlerde başarısını gösterdiği için annesi dansa olan ilgisini fark etmiştir. Dans etmeyi çok sevdiği görülen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans Bölümünden dans eğitimi almıştır. Başarılı olduğu için kısa bir süre sonra Anadolu Ateşi Dans Grubu'na katılmıştır. Üniversite çağına yaklaştığında tiyatroya olan ilgisi arttı. Annesinin desteği ile 2008-2009 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Actor-Studıo Müzikal Bölümünde yedi ay eğitim aldı. Daha sonra 2009 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin Konservatuvar-Tiyatro Bölümünü kazanarak, 2013 yılında mezun oldu.
Özel Hayatı:
Açelya Topaloğlu’nun Beraber oynadıkları “Kaçak Gelinler” isimli dizideki rol arkadaşı Fırat Albayram ile adı aşk dedikodularına karıştı. Hayranları, çok sevilen ve yakıştırılan çiftin sevgili olmalarını istiyorlardı. Çok yakın arkadaşlık ilişkisi kurdular ama sevgili olduklarına dair bir açıklama olmadı.
Daha sonra “İnadına Aşk” dizisindeki rol arkadaşı Can Yaman ile birlikte sevgili olan Açelya Topaloğlu’nun bu beraberliğinden çok mutlu olduğu açıklamalarından ve sosyal medyadaki paylaşımlarından belli oluyordu. Daha sonra ayrıldılar.
AçelyaTopaloğlu daha sonra Serhat Kılıç ile mutlu bir birliktelik yaşadı. Bu ilişkisi de ayrılık ile sonuçlandı.
Son olarak Ümit Kantarcılar ile beraber görüldükleri için aşk yaşadıkları iddia edildi. Açelya Topaloğlu bekardır, hiç evlenmedi ve çocuğu da yoktur.
Kariyeri:
Açelya Topaloğlu 2008 yılından itibaren aktif oyunculuk yapmıştır. Birçok popüler projede yer alma başarısını göstermiştir. Dizilerde, sinemalarda ve reklamlarda oynayan Açelya Topaloğlu bir tane de klipte rol almıştır. Başarılarıyla hayranları çoğaldı ve çocuklar tarafından da çok sevildi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasına girdi.
Rol Aldığı Klip: Gökhan Türkmen – Sen İstanbul'sun (2014)
Oynadığı Reklamlar:
Tiyatro Oyunları:
Sinema Filmleri:
TV Filmi: Gece Sularında İstanbul (2011)
Diziler:
Ödül: İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri-En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (2016)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!