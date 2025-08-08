Açelya Akkoyun, halk pazarında
Bir döneme damga vuran dizilerde rol alan Açelya Akkoyun, halk pazarına giderek, fotoğraflarını paylaştı
Açelya Akkoyun halk pazarına gitti. Taze ürünler alıp, alışveriş yapan oyuncu renkli karelerini yayımladı.
Muğla Ortaca'daki halk pazarına giden Akkoyun, paylaştığı fotoğrafların altına şu notu düştü: 80 yaşında. Ama hala sabahın ilk ışığında tezgâh başında. Çıplak ayaklarıyla toprağa, hayata, emeğe basıyor. Gülsüm Abla’nın ayakları yorulmuş olabilir ama yüreği hâlâ genç. Yorgun değil, umutlu.
Şikâyet değil, şükür dolu. Ve yüzünde hiç eksik olmayan o gülümseme. İşte gerçek zenginlik bu! İşte saygınlık da bence tam bu noktada başlıyor… Doğayla, dünyayla, insanla, tüm canlıyla uyum içinde; Her şeye rağmen adapte olabilmek. Bu işin profesörü Gülsüm Abla’dır. Ben onu yürekten ve ayakta alkışlıyorum.