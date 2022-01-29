Kar yağışının ardından güzel görüntü

AA

Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçelerinin ortasında bulunan 24 kilometrekarelik alanında 200'e yakın yerli ve göçmen kuş türünün barındığı longoz, yılan balığı, sazan, yayın, kızılkanat, turna ve kefal gibi balıklara da ev sahipliği yapıyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünen Acarlar Longozu'nda, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Güzel manzara sunan karla kaplı longoz, havadan görüntülendi.

Birinci derece sit alanı olarak korunması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü Sakarya Şube Müdürlüğünce 1 Eylül 2020'de yapım ve bakım çalışması için ziyarete kapatılan longoz, bu nedenle en sessiz günlerini yaşıyor.