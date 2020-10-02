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Abstract Tanımı:

Abstract kelimesini anlamı; soyut, özet, fiziksel ya da somut olmayan bir şey olarak tanımlanır. Özetin tanımı yazılı bir çalışmanın özetidir. Soyut, kaldırmak veya uzaklaştırmak demektir.

Abstract Örnek Anlatımı:

Abstract; herhangi bir özel durumdan veya maddi nesneden ayrı düşünülmüş, somut değil. Herhangi bir özel veya maddi nesneden ayrı bir kalite düşüncesini ifade etmek, güzellik soyut bir sözdür. Son derece karmaşık, somut gerçeklikten uzak, vb. Çünkü anlaşılması kolay değil, derin. Teorik, pratik veya uygulamalı değil.

Tasarımların veya formların kesin ve geometrik veya akışkan ve şekilsiz olabileceği, gerçeklikten soyutlanmış veya sanattan bahsedenler; çeşitli gerçekçi olmayan çağdaş okulları kapsayan genel bir terim. Abstract özet örneği, bilimsel bir çalışmanın bulgularının yazılı açıklamasıdır. Soyut bir örnek adalet fikirdir. Soyut bir örnek, deniz suyundan tuz çekmektir.

Abstract Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Dergiden abstract sunuyorlardı.

Uzatılmış abstract ve bildiriler için kağıt biçimleri mevcuttur.