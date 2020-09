Above ne demek, above tanımı ve anlamı nedir, above örnek anlatımı nasıldır, above kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Above Tanımı:

Above kelimesini anlamı; yukarıda, yukarıdaki, üstünde, birinin veya bir şeyin nerede olduğunu söylemek için kullanılır. Bir şeyden daha yüksek bir seviyede veya doğrudan üzerine, üstünde olarak tanımlanır.

Above (Yukarıda) Örnek Anlatımı:

Above, miktar veya standart olarak daha yüksek, belirli bir sayı, miktar veya seviyeden daha fazla, daha iyi belirli bir standart, rütbece daha yüksek mevki ve makam anlamları için de kullanılır. Diğerinden daha fazla yüksek ses, ahlaki değerler olarak da yüksek ve fazla iyi erdemlere sahip olanlar içinde above kelimesi kullanılır.

Above (Yukarıda) Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Çoğu ortalama öğrenciden above (yukarıda) bir seviyede olması onu başarılı yapıyor.

Şirketin kar seviyeleri geçen yıla göre daha above miktarlarda.