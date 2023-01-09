Aboubakar'ın menajeri konuştu:

Al-Nassr ile yollarını ayırmak üzere olan Vincent Aboubakar, gündemden düşmüyor. Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle anılan Kamerunlu golcünün menajeri Pini Zahavi, Habertürk TV'ye açıklamalar yaptı.

Ayhan Şensoy'un haberine göre "Al-Nassr ile henüz tam olarak ilişkimiz kesilmedi. Oyuncumuzun alacağı var. Aboubakar için İspanya, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan teklifler var. Şartlara bakıp, değerlendireceğiz" dedi. Zahavi takım ismi açıklamadı.

ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKIYOR Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Weghorst'un ayrılması halinde Aboubakar'ın transferine sıcak bakıyor. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi geçmişte yaşanan sorunlar nedeniyle Kamerunlu forvete mesafeli yaklaşıyor.

Al-Nassr ile bu sezon 12 maça çıkan Vincent Aboubakar 4 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. Kamerun Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Aboubakar, Sırbistan ve Brezilya maçlarından birer gol atmıştı.