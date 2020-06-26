"Aborjinler kimdir? Aborjinlerin özellikleri nelerdir?" gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.
Aborjin ne demektir?
İlk bakışta bu kelime bize çok yabancı gelebilir fakat gerçekten böyle bir kelime vardır ve biz bunu sizler için araştırdık. Araştırmalarımız sonucunda Aborjinler, göçebe hayatı sınırları boyunca hareket halinde yaşamaya elverişli olan Avustralya kıtası yerlilerine verilen addır. Avustralya'da yaşayan bu yerdeler hayatlarına çeşitli şekilde sürdürmektedir. Yaşamlarını sürdürebilmeleri için öncelikle avlanma teknikleri ne geliştirmektedirler. Aborjinlerin avlanma teknikleri arasında bumerang ve Mızrak bulunur.
Aborjinlerin özellikleri nelerdir?
Aborjinler geçimlerini avlanarak sağlarlar. Ayrıca aborjinler balık avının dışında sebze veya meyve toplayarak geçimlerini sağlarlar. Avustralya yerlileri beslenme ve avlanma şekillerinin dışında sanat alanında da çeşitli özelliklere sahiptirler. Gerçek anlamda yazılı bir dilleri olmamasına rağmen şarkılar yoluyla birbirleri ile anlaşmaktadırlar. Aborjinler su ile çeşitli kayaları karıştırarak elde ettikleri boyalarla kayalıklara veya ağaç yerlerinde çeşitli boyamalar ve resimler yapmışlardır. İlk boyamalarını ise çubuklar veya parmaklarını kullanarak veya ağızlarını aldıkları boyayı püskürterek yapmışlardır.
Aborjinlerin ağaç kabuklarını de mağara duvarlarına yaptıkları resimler dini inançlarının belirlenmesinde rol oynamıştır. Aborjinler toprak boyalarla kömür kullanarak yaptıkları sanat eserleriyle geçimlerini sağlamaya çalışmışlardır. Aborjinlerin bir de kendi halk müziği vardır Bu müzik uzun ve odundan yapılmış bir çeşit sesi ile yansıtılmaktadır. Aborjinlerle ilgili çeşitli belgeseller çekilmiş uzun uzun araştırmalar yapılmıştır. Aborjinlerin sanatları günümüze kadar gelmiş ve günümüzde bile sanat dünyasına katkı sağlamıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!