Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde M.S.Ş. (17),yalnız yaşayan ablası L.Ş.'nin evinde karşılaştığı ve tanımadığı A.P.'yi (22) pompalı tüfekle yaraladı.

DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.Ş., yalnız yaşayan ablası L.Ş.'nin oturduğu evine gittiğinde A.P. ile karşılaştı. Tartıştığı A.P.'yi pompalı tüfekle vuran M.S.Ş., daha sonra kayıplara karıştı. İhbarla gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı A.P.'yi olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan A.P.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. L.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaçan M.S.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.