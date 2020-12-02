İHA

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Öksel (62) ile 2 çocuk annesi Sevinç Demirel (64) koronavirüse yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Öksel yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi'nde, ablası Sevinç Demirel ise 17 gündür tedavi gördüğü Erbaa Devlet Hastanesinde aynı gün vefat etti.

Aile bireyleri aynı gün aynı dakikalarda birbirilerini aradıklarında acı haberi aldı. Öksel’in cenazesi Niksar’da ablası Sevinç Demirel’in cenazesi ise Yarbaşı köyünde toprağa verildi.

Ahmet Demirel, aynı gün aynı saatte hem eşini hem de kayınbiraderini kaybettiğini söyledi. Demirel, eşinin karantina süresinin dolmasının ardından iyileşemeyince hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

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