Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi

Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, dün Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şener, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için 3 hafta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

Abdüllatif Şener, olayın ardından yaptığı açıklamada, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu, karşısındakinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş ettiğini öne sürdü.