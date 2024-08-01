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        Haberler Gündem Güncel Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi | Son dakika haberleri

        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, yüksek güvenlikli akıl hastanesine sevk edildi

        Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:54
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        Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
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        Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, dün Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldürdü.

        Bedirhan Şener gözaltına alınırken olayın yaşandığı sırada sokağa çıkarak polislerden yardım isteyen Abdüllatif Şener, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtti.

        3 HAFTA HASTANEDE KALACAK

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şener, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için 3 hafta Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        Ankara'da dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

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        Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

        Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

        Abdüllatif Şener, olayın ardından yaptığı açıklamada, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu, karşısındakinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş ettiğini öne sürdü.

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        #Abdüllatif Şener
        #ankara
        #cinayet
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