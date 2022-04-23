Abdullah Avcı'nın Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bütününe bakmak lazım. 34 haftadır bir oyun standardıyla geldik. Hücumu savunmayı yapabilen, çok dalgalanmalar göstermeyen bir takımdık. Süre daraldıkça bu oyunlar zorlaşabiliyor. Finaller zordur, iyi bir final yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 5 hafta 15 puan vardı, şimdi 3 puan daha aldık 1 puan kaldı. Tüm dünyadaki Trabzonsporlulara selam olsun. Sandıklardan bayrakları çıkarsınlar"

"Şölene hazırlanıyoruz. İyi ki Trabzonspor var dedirtmek istiyoruz, sezon başında da söylemiştik. Eğlensinler, keyfini çıkarsınlar. Trabzonspor'un genetiğinde var kazanmak. Harika bir sene, bunun keyfini çıkarsınlar. 1 sene sonra neler yaptığımızın farkına yeni varacağız."



"Daha kazanacağımız maçlar var. Kupalar var daha alacağımız. Şölene hazırlanıyoruz. Tüm bayrakları çıkarsın taraftarlar. Eski yeni fark etmez. Bu şampiyonlukla, şampiyonluk kültürünün değişeceğini de düşünüyorum. İnsanların duygusunu görüp yaşayabiliyorum. Sakin, sevinçli, horonlarını teperek devam etsinler."