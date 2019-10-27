Süper Lig ve Avrupa'da üst üste kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisinde... Son olarak Braga'ya sahasında 2-1 mağlup olarak Avrupa'da 3'te 0 çeken siyah-beyazlılarda tek hedef Aslan'ı derbide devirerek camiada moralleri yerine getirmek.

Kartal'da eksikler can sıkarken uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Dorukhan Toköz'ün dışında Burak Yılmaz ve Douglas da kesin olarak forma giyemeyecek. Kartal'da Victor Ruiz ile Kevin N'Koudo'nun durumlarının maç saatinde belli olacağı kaydedilirken Diaby ve Gökhan Gönül'ün ise oynayabileceği kaydedildi.

GALİBİYET İSTEDİ

Derbi için planını hazırlayan Abdullah Avcı, öğrencileri ile yaptığı toplantıda ise galibiyet istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, kötü gidişi bitirmek için önlerinde büyük bir fırsat olduğunun altını çizerek "Kara bulutları dağıtmak istiyorsak kazanmaktan başka çaremiz yok. Yeniden güven kazanıp çıkışa geçmek bizim elimizde. Taraftarımızı yeteri kadar üzdük. Sahaya yüreğimizi koyarsak başaramayacağımız hiçbir şey yok" dediği öğrenildi.

YÖNETİMDEN DOPİNG

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yeni yönetim derbi öncesi futbolcuları motive etmek için adeta Ümraniye'de kampa girdi. Tüm oyuncuların ve personelin gecikmiş alacakları ödenirken yönetim derbi için özel prim de belirledi. Yaşanan gelişmelerin ardından takımda morallerin yüksek olduğu ifade edildi.