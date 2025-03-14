Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
Ordu'da, 27 yaşındaki E.K., tabancayla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu arkadaşı 24 yaşındaki Abdullah Ensar Güntez'i vurdu. Güntez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor
Ordu'da olay, saat 12.00 sıralarında Ünye ilçesi Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. E.K. (27), arkadaşı Abdullah Ensar Güntez’e (24) ait tabancayla oynamaya başladı.
KURŞUN SOL OMZUNA İSABET ETTİOmzundan vurulan Abdullah Ensar Güntez, hayatını kaybetti.
DHA'daki habere göre bu sırada silah kazara ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Güntez’in sol omzuna isabet etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah Ensar Güntez, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Güntez, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
E.K. gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.