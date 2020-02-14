Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan ve Almanya'da geçirdiği menisküs ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecinin büyük bölümünü tamamlayan Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımla ilk kez yaklaşık 5 ay sonra antrenmana çıktı.

Takım arkadaşları tarafından ilgiyle karşılanan ve taraftarların tezahüratlarda bulunduğu genç futbolcu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir süre görüştü. Milli futbolcu daha sonra takımdan ayrı olarak idmana devam etti.