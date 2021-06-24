ABD’de o aşılara kalp kası iltihabı uyarısı eklenecek

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılamalar hız kesmeden sürerken, aşıların yan etkilerine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),Pfizer/BioNTech ve Moderna Covid-19 aşılarının yetişkinler ve gençlerde kalp kası iltihaplanmasına (miyokardit) neden olabileceğine yönelik uyarı ekleyeceğini duyurdu. FDA’nın açıklamasının ardından Moderna hisseleri yüzde 4.2, Pfizer hisseleri ise yüzde 1.4 değer kaybetti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC),söz konusu iddiaları üzerine konuyu mercek altına aldı. Aşılamadan sonra bildirilen kalp rahatsızlığı vakalarını tartışmak için toplanan CDC danışma paneli, kalp kası iltihaplanmasının aşılarla bağlantılı olabileceğini ancak aşıların faydalarının riskten daha ağır bastığını belirtti. CDC, aşıyı takiben kalp kası iltihaplanması görülen hastaların genellikle semptomlardan kurtularak iyileştiğini kaydetti. CDC, doktor ve hastaneleri miyokardit semptomlarını izlemeleri konusunda uyarırken, FDA’nın ekleyeceği uyarının da farkındalığı arttıracağı düşünülüyor.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı da iddialar üzerine bir bildiri yayınladı. Aşıların güvenli ve etkili olduğunun altı çizilen bildiride, kalp kası ile bağlantılı yan etkilerin "son derece nadir" görüldüğü vurgulandı. Bildiride ayrıca, “Acil kullanım izni kapsamında aşı yaptırmaya uygun 12 yaş ve üzerindeki herkesi aşı olmaya teşvik ediyoruz” denildi.
ABD’de Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran kişilerin sayısı, geçtiğimiz Nisan ayının ortasındaki zirveden bu yana yaklaşık yüzde 85 azaldı. Buna göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'ine en az bir doz aşı yapılması hedefine ulaşamayacağı öngörülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!