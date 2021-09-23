BioNTech, ABD’de 65 yaş ve üzerine üçüncü doz aşı için onay aldı

AA

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu, 65 yaş üzeri, kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onayladığını duyurdu.

AA'nın haberine göre; duyuruda aşının üçüncü dozunun, ikinci dozdan altı ay sonra yapılması tavsiye edildi.

ABD Başkanı Joe Biden geçen ay FDA ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) onay vermesi durumunda 16 yaş ve üzeri herkese üçüncü doz aşı yapılmasını planladıklarını açıklamıştı.

CDC’den bu hafta üçüncü doz konusunda karar bekleniyor.